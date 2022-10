L’agente di Alessio Zerbin, Giulio Marinelli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Già ci eravamo seduti per trovare un accordo per il rinnovo. La nostra unica condizione era che il calciatore non fosse trattato come un Primavera. Il Napoli ha detto che avrebbe valutato in ritiro e le valutazioni sono state positive. A Castel di Sangro avevamo già una bozza di accordo. Adesso è arrivata anche la firma.”