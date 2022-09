Zielinski a SKY: “Abbiamo dominato, è stata una serata perfetta”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky parlando della vittoria per 4-1 contro il Liverpoo: “La cosa più importante è la squadra. Abbiamo dominato vincendo contro un avversario di prima fascia, facendo una serata perfetta. Sappiamo, però, che è solo l’inizio e mancano ancora 5 partite prima della fine del nostro girone. Credo che anche i nuovi arrivi sono ottimi giocatori e bravi ragazzi. Si sono subito ambientati e gli effetti si vedono. Dobbiamo goderci anche le loro qualità. Il Liverpool? Guardo la mia squadra, non so se potevano fare qualcosa in più, ma è ovvio che sono un club che lo scorso anno ha giocato la finale di Champions e che paga 80 milioni di euro ogni giocatore. Oggi abbiamo vinto con i nostri grandi campioni”.