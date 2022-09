Spalletti a Prime Video: “Risultato importante, ma niente presunzione. Sabato c’è lo Spezia”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video al termine della grande sfida di questa sera al Maradona contro il Liverpool.

«Un risultato importante, perché le misure vengono sempre prese in base a chi è l’avversario, se si chiama Liverpool è un risultato che fa clamore, notizia, ma diventa fondamentale giocare il calcio che si sa giocare, al di là dell’avversario, per 95 minuti, senza sprazzi o una partita sì e una no, quello evidenzia la personalità».

«Non si firma mai per un pareggio, per tentare di dare quella convinzione ai propri calciatori, non si dice loro che hanno dei limiti, si trova sempre la possibilità di provare ad andare a vincere quando c’è la disponibilità».

«Ho dato una lezione di calcio? Niente lezioni, presunzioni o arroganza, abbiamo giocato una buona partita, domani dobbiamo allenarci bene, bisogna fare sempre questo, non è che accendi una luce e sabato contro lo Spezia pigi l’interruttore…».

«Non avrei esultato anche se fossi stato bene, c’era da tenere all’erta i giocatori, quando giochi con squadre come questa basta un particolare sbagliato e cambia la psicologia della partita. Sono stati 10 minuti dopo le sostituzioni che abbiamo lasciato il pallino a loro e non andava bene».