Ilaria D’Amico: “Non sono juventina per Buffon, in realtà simpatizzo…”

Sogna il ritorno nel suo studio per commentare tutte le partite della Serie A, Ilaria D’Amico. La giornalista di Sky Sport, ai microfoni del programma “Che Tempo Che Fa”, ha parlato del momento di incertezza che sta vivendo il calcio: “È una gigantesca industria che muove interessi e denaro. C’è tanto di importante per cercare di far ripartire il sistema nelle migliori condizioni possibili”. Poi la confessione: “Da quando sto con Gigi tutti pensano che sia juventina, ma non è così. Avevo grandi simpatie per la Lazio che continuo a coltivarle. Quella dei biancocelesti è una storia meravigliosa. Mi piacciono i campionati aperti e spero che, in caso di ripresa, anche questo rimanga così combattuto. La quarantena? Prima, per via degli impegni lavorativi, con Gigi non ci vedevamo con continuità. Ora veniamo da quattro settimane in casa insieme e ci siamo conosciuti a pieno. Anche se, allenandomi con lui, mi è venuta la pubalgia. È la prima e l’ultima volta che lavoro con lui”. Lazio contro Juve in campionato, Ilaria contro Gigi a casa Buffon. Una sfida nella sfida.

Fonte: corrieredellosport.it