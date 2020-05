Udinese, Pozzo: “Occorre un mese di allenamenti veri prima di ricominiciare!”

Giampaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ripresa del calcio? Si è fatta tanta confusione, abbiamo un patrimonio calciatori inattivo, chiusi in appartamento. Ora per fortuna fanno qualche sgambatina nei campi, in attesa di una ripresa concreta di allenamenti. La Lega voleva iniziare il 13 giugno, cosa assurda…Bisogna avere almeno un mese di allenamenti veri prima di tornare alle gare ufficiali, così come si fa di solito in estate in fase di preparazione. Se non si dovesse fare così, si comprometterebbe la salute e l’integrità fisica degli atleti. Bisogna continuare sulla base dell’esperienza fatta, con cautela. Italia disorganizzata rispetto alla Premier? Bisogna anche essere tolleranti, la pandemia è stata grave ed improvvisa. Sono un po’ tutti in confusione, accettiamo il tutto con tollerenza. Solo in Germania hann o le idee chiare? Sono un po’ dei kamikaze…Hanno già accumulato otto lesioni dopo le prime partire giocate. Stravolgendo i criteri di allenamento si paga dazio!”.