Ass. Borriello: “Sarebbe straordinario ospitare la Serie A al San Paolo, De Luca approverebbe”

Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Delocalizzazione del campionato? Ho fatto una sola riunione con Spadafora ultimamente, ma per questioni generali con altri assessori di città metropolitane. Per noi napoletani sarebbe straordinario poter ospitare la Serie A, abbiamo le strutture per farlo. Le Universiadi hanno lasciato strutture per la Campania per poter ospitare la fase finale delle gare del campionato. Noi siamo disponibili. Al San Paolo abbiamo spazi vastissimi tali da permettere di potersi cambiare anche allo stadio. Non credo De Luca farà da ostacolo, l’apertura fatta al 1 Maggio sugli allenamenti, lascia ben presagire. Credo che siamo in una fase di prova, questi 15 giorni ci permetteranno di capire cosa succederà per il resto della nostra vita. Anche nelle strade vediamo più persone, sebbene con responsabilità, ci vogliono queste due settimane per capire come si va a finire. In questa fase dobbiamo essere tutti bravi e responsabili”.