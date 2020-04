De Magistris: “Se il governo non cambia passo, crollerà il Comune di Napoli!”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della consueta rubrica Fuori dal Comune: “Condivido che ci sia la proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio, non possiamo permetterci di mollare anche se si sta soffrendo tanto. Dal 4 maggio, gradualmente, si potranno riprendere alcune delle attività che consideravamo normali nella nostra vita. Molte attovità chiuse? Bisogna sostenere tutti gli esercizi commerciali adesso e prevenire il comportamento da attuare nella fase 2. Non sono molto soddisfatto da come il governo sta gestendo la situazione dal punto di vista economico, non ci sono stati i provvedimenti che servivano. Dobbiamo fare in modo che Napoli riparta veramente e che non ci sia assenza di ossigeno. Perchè non è possibile l’asporto in Campania? È una decisione sbagliata attuata dal presidente della Regione. Se l’obbiettivo è quello di ridurre il numero di persone in strada, questa misura è totalmente in controtendenza con l’obiettivo posto. Mi auguro che il provvedimento non si estenderà poichè è in scadenza il 14 aprile, favorirebbe anche l’economia del territorio. Situazione dei trasportatori scolastici autorizzati? Per poter soddisfare questa emergenza così come altre occorre un vero e proprio reddito di quarantena, il Comune farà il possibile ma è lo Stato che deve fare passi in avanti in questo senso. Non siamo in grado di poter andare oltre un certo limite…se il governo non cambia passo, crollerà il Comune di Napoli! Ci vuole più coraggio! Aprile è il mese decisivo”.