Roma, Diawara: “Poco minutaggio a Napoli, all’inizio l’ambiente giallorosso era scettico…”

Amadou Diawara ex centrocampista del Napoli ora alla Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Radio. Ecco quanto selzionato dalla nostra redazione: “Quando torneremo in campo sarà come a inizio campionato. Veniamo da un lungo periodo di stop, ci siamo allenati a casa. Servirà la forza per ricominciare e andare a mille per centrare il nostro obiettivo. Speriamo di tornare in campo, se si gioca il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Arrivo a Roma? Venivo da un anno a Napoli, dove avevo giocato poco. Quando sono arrivato alla Roma non avevo continuità di gioco, mi ero fatto anche male. Sono andato in Coppa d’Africa, mi ha aiutato molto e sono tornato anche prima per iniziare a lavorare con i compagni. Ssapevo che alla Roma avrei dovuto dare il 100% quando mi sarebbe stata data l’opportunità. Ho capito cosa voleva il mister da me e dagli altri centrocampisti e mi sono inserito bene”.