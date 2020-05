Udinese, Gotti: “Sarà difficilissimo riprendere a giocare”

Luca Gotti, tenco dell’Udinese, si è espresso sulla possibilità di riprendere il campionato di Serie A nel corso della trasmissione Udinese Tonight: “Ciò che sarà possibile fare in campo e cosa no ancora non lo sappiamo con precisione, ci adatteremo alle disposizioni delle autorità competenti. Non mi sembra comunque scontato che la ripresa degli allenamenti porterà anche alla ripartenza del campionato. Con gli elementi che ci sono dati oggi mi sento di dire che riprendere a giocare sarà difficilissimo. I punti critici sono a mio avviso la quarantena del gruppo squadra in caso di nuovo contagi, la responsabilità civile e penale del medico sportivo e di un responsabile della società, infine i viaggi. Ritengo che per far ripartire il calcio ci vogliano una visione molto più ampia e delle condizioni diverse da quelle che si prospettano attualmente. Se il campionato riprendesse e poi fossimo costretti a sospenderlo avremo fatto un enorme autogol”.