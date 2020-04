SSC Napoli, Formisano: “Entro venerdì date certe per i rimborsi di Barcellona-Napoli”

Alessandro, Formisano, head of operations della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Ritiro? In questo periodo abbiamo sempre dato le date per il ritiro ma ora non è possibile. Tutto va ridisegnato e riformulato. Mi auguro di poter stilare un programma ma dovremmo avere un calendario a disposizione per programmare il futuro. Lavoriamo con ottimismo al futuro, stiamo facendo tutto il possibile in questo periodo per salvaguardarci. Allenamenti per tifosi? Abbiamo cercato di mettere insieme delle peculiarità. Uno staff di Serie A è di grande rilievo e quindi può allenare chiunque. E’ per questo che abbiamo creato tre allenamenti specializzati per far allenare a casa tutte le persone. I nostri preparatori atletici hanno lavorato ad alcune clip che sono state sistemate e saranno messe a disposizione. Ringrazio loro ma anche mister Gattuso che ha sposato l’idea. Oltre a quello che mandiamo nei nostri canali social dei nostri calciatori, mandiamo queste lezioni per livello base, medio e alto. Le lezioni sono già scaricabili e si possono consultare online. Il lavoro è diminuito per alcuni aspetti ma cresciuto anche per altri. Per i terreni di gioco di Castel Volturno e quello del San Paolo, si continua a lavorare per la manutenzione, anche per l’impiantistica. Ogni giorno sento tantissime persone, sia per lavoro che amici e chi oggi affronta meglio questo periodo lo fa perchè in grado di muoversi e non restare fermo. Iniziativa per il sociale? Stiamo lavorando ad una importante attività che presenteremo domani o giovedì e così saremo vicini alle famiglie bisognose. Il nostro è un approccio analitico per aiutare chiunque è in difficoltà. Ci sono tanti soggetti generosi, ma qualcuno va pungolato. Essere emulati è un qualcosa di positivo. Mascherine azzurre? In tanti hanno convertito il loro modo di lavorare e se troveremo aziende che ci consentiranno di procedere ad un qualcosa del genere lo valuteremo. Il nostro paese sta vivendo un’emergenza che non ha eguali. Biglietti Barcellona-Napoli? La data ultima per il rimborso era il 3 aprile, ma già ieri abbiamo contattato Ticketone e si sta procedendo alla creazione dell’anagrafica: contano in questa settimana di dare avvio allo storno sulla carta di credito. Entro venerdì pubblichiamo delle date certe”.