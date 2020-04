Il prof. Pincolini: “Lotito non vive le pressioni della Lombardia, l’esempio tedesco…”

Il prof. Vincenzo Pincolini, preparatore atletico tra le altre Parma, MIlan, Italia, Juventus, Atletico Madrid e attuale preparatore dell’Under 21, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Lotito ha ragione sulla questione riapertura allenamenti? Dobbiamo riprendere il discorso che stanno facendo in Germania, con gli allenamenti in piccoli gruppi. C’è meno distanza tra questa fase della situazione alla fase di allenamenti in piccoli gruppi piuttosto che il tempo che si dovrà attendereper una vera e propria partita. Quanto cambierebbe con questi tipi di allenamenti? Parliamo di cose mai state fatta, credo sia molto difficile mantenere le motivazioni sportive quando ancora ci sono tanti stimoli negativi che ci circondano. C0è da fare una differenza però tra Regione e Regione. CI sono problematiche diverse a seconda del territorio. Lotito parla in questi termini perchè non ha vissuto e non vive le pressioni della Lombardia ad esempio. QUanto sarebbe difficile riprendere direttamente con i ritiri estivi? Speriamo di poter concludere la stagione in qualche modo…Avere giocatori di grande equilibrio in questo momento può fare la differenza. Faccio i complimenti allo staff di Gattuso, sono tutti ragazzi di grande qualità”.