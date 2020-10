Tmw, Anellucci: “Il Napoli è la principale pretendente al titolo. Su Osimhen dico…”

Ai microfoni di Tmw Radio ha parlato cosi l’agente Claudio Anellucci. Ecco le sue parole:

“Il Napoli è la più seria candidata allo Scudetto per gioco e qualità dei singoli. In panchina si può permettere di lasciare tanti ottimi giocatori. Ha una squadra ricca di giocatori di livello e ha messo un perno importante in mezzo al campo come Bakayoko. Per me Osimhen farà vedere ottime cose, ha una qualità impressionante. Se riescono a redistribuire le forze e un po’ di fortuna, possono dire la loro fino a fine campionato”.