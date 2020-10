Lazio, Inzaghi: “Debuttare senza tifosi in Champions è triste. Siamo ancora contati numericamente”

Dopo la sconfitta con la Sampdoria il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato cosi in vista dell’esordio di Champions League. Ecco le sue parole:

“Avremmo voluto esordire in Champions davanti ai nostri tifosi, sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Vogliamo fare una grande gara per loro. Veniamo dalla più brutta prestazione negli ultimi anni, domani dovremo giocare diversamente con coraggio e aggressività. Per me è un’emozione dopo tante apparizioni in Europa League”.

Meglio incontrare subito il Dortmund?

“È una delle migliori otto squadre in Europa. È collaudata e ha giocatori di grande qualità. Sarà un esordio tosto, sappiamo di dover fare una grande partita”.

In difesa ci saranno gli stessi di sabato?

“Abbiamo ancora l’allenamento di oggi, poi domani mattina avremo una leggera rifinitura. Abbiamo qualche problematica nel reparto a livello numerico. Dovrò valutare bene Luiz Felipe, che ha fatto solo un allenamento in gruppo dopo l’infortunio. L’ho visto bene ieri: se avessi avuto più scelta gli avrei dato più tempo. Domani sceglierò tra lui, Hoedt e Parolo”.

Pensi a qualche variazione tattica?

“L’abbiamo detto e ne abbiamo parlato con i ragazzi. Sappiamo dove siamo mancati a Genova, ovvero nello spirito e nella voglia. Domani vorrò vedere una risposta dalla squadra, che è consapevole di non aver fatto una buona prestazione contro la Sampdoria. Avevamo tanti assenti come in passato, ma abbiamo sempre risposto bene”.

Come sta Pereira?

“È indisponibile da cinque giorni, ha l’influenza. Non ce l’avremo neanche domani. Da questa mattina anche Cataldi ha qualcosa a livello intestinale: speriamo di recuperarlo”.