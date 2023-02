RILEGGI LIVE – Under 16: Napoli-Sassuolo 2-2 (11′ Giglio, 12′ Amendola, 29′ Napoletano, 30’st Ardizzone ), finisce in parità

45′ Finisce il match. Qualche polemica a fine gara per un rigore non concesso su Picca.

43′ Tiro diagonale di Testa, palla a lato.

42‘ Colpo di testa di Trolese, blocca Petrone.

40’ Cinque minuti di recupero

Fuori Arzillo e dentro Esposito.

31′ Amendola per Garofalo.

30′ Gol Sassuolo: rimpallo sfortunato per Enoghegase, la palla arriva ad Ardizzone che pareggia i conti

25‘ Lunga azione del Napoli, il portiere respinge e sulla respinta Cimaruta manda a lato. Ripartenza Sassuolo e buon intervento di Petrone su Ardizzone

19’ Doppio cambio Sassuolo, fuori Appiah e Bassanello, dentro Pracek e Baldari

18‘ Bel tiro di F.Distratto, respinge il portiere.

16′ Dentro Testa fuori Napoletano

10’ Ci prova Giglio , tiro centrale. Blocca il portiere.

4′ Distratto F. serve Distratto D. che da ottima posizione sfiora traversa.

3′ Picca serve Giglio che da buona posizione tira alto.

Dentro Gentile e fuori Brown. Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Finito il primo tempo

40′ Due minuti di recupero

36′ Tiro alto di D.Distratto dal limite.

35′ Buon intervento del portiere su Ardizzone.

30′ Dentro Bolondi e fuori Longano.

29′ GOOOL NAPOLI!!! Tiro di Picca verso la porta, devia il portiere e Napoletano chiude con il tap in.

20′ Occasione per Sibilano su un corner con il calciatore che manca il pallone per pochi centimetri.

18′ Occasione Napoli per Enoghegase che da posizione ravvicinata va al tiro, il portiere respinge in corner.

12′ Gol Sassuolo: in occasione di un corner la difesa spazza, al limite arriva Amendola che insacca con un gran gol.

11′ GOOOL NAPOLI! Giglio ruba palla ad Appiah e con un diagonale sinistro infila in rete.

10′ Ci prova anche il Sassuolo con Campini, palla deviata in corner.

5′ Gioco fermo per uno scontro in mezzo al campo.

2‘ Ci prova Cimmaruta dal limite, la palla termina alta.

Iniziato il match. Napoli in campo con il 4-2-3-1.

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Petrone, Ponticelli, F.Distratto, Cimmaruta, Garofalo, Enoghegase, D.Distratto, Arzillo, Picca, Napoletano, Giglio. PANCHINA: Garofalo, Carofilo, Amendola, Esposito, Minopoli, Notaro, Iovine, Testa, Poggi.

SASSUOLO: Mantini, Campini, Brown, Longano, Sibilano, Appiah, Ardizzone, Mussini, Trolese, Amendola, Bassanello. PANCHINA: Nyarko, Pracek, Gentile, Guerzoni, Penta, Piccirillo, Bolondi, Baldari, Sassi.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sassuolo, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 16 girone C. Il Napoli è reduce dalla brutta sconfitta rimediata contro la Ternana (5-1 il risultato finale) che è costata proprio l’aggancio degli umbri al quarto posto, in piena zona play-off. Al Kennedy arriva il Sassuolo che è terzo, con tre punti in più del Napoli e della Ternana. Le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off. Il Sassuolo può anche mettere nel mirino l’Empoli secondo in classifica, i toscani hanno quattro lunghezze di vantaggio sulla squadra neroverde. All’andata il Napoli vinse 1-0 con un gol di Donato Distratto.