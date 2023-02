Under 15, Napoli-Sassuolo 1-2, le pagelle di IamNaples.it

Un Napoli sfortunato perde a domicilio contro il Sassuolo. Solo un rigore in pieno recupero a due minuti dalla fine condanna i ragazzi di Sorano alla sconfitta per l’1-2 finale. Dopo il vantaggio di Barbella arriva l’immediato pareggio ospite fino al vantaggio in pieno recupero. Le pagelle di IamNaples.it:

PUGLIESE 7 Comincia il match come meglio non poteva, ovvero neutralizzando un calcio di rigore tirato da Acatullo. Sempre sicuro durante il match, capitola solo nel finale quando non gli riesce il miracolo sullo stesso Acatullo.

BONAIUTO 6 Preciso in fase difensiva, con buone chiusure e diagonali. Concentrato, si sgancia meno in avanti.

MARCIANO 6 Soffre a tratti la velocità degli attaccanti del Sassuolo, ma riesce a tenere botta.

CANDELA 6 Preciso di testa, lascia pochi spazi agli attaccanti avversari. Comincia male il match con il fallo da rigore, sale il rendimento con il passare dei minuti.

ZAPPETTINI 6 Corre tantissimo sull’out sinistro, con qualità. Finisce il match stremato, con i crampi. (36′ s.t. LIETO s.v.).

D’ANGIÒ 6 Interno destro di centrocampo, fa entrambe le fasi in maniera sufficiente, si fa vedere anche in un paio di occasioni nei pressi della porta del Sassuolo. (36′ s.t. ROSI s.v.).

PRISCO 6 Metronomo di centrocampo, fa bene lo schermo davanti la difesa. Ottima occasione per lui all’11’ della ripresa, con un tiro di poco alto dal limite.

CHIOCCA 6.5 Ottima la giocata che porta Barbella al gol, dà qualità al centrocampo, facendo da raccordo tra centrocampo e attacco. (29′ s.t. MAIDA s.v.)

ESPOSITO 6 Tra i migliori in fase offensiva, è sempre costante con la sua velocità sull’out destro.

BARBELLA 6.5 Firma il gol dell’1-1 (anche con un po’ di fortuna, grazie alla deviazione sfortunata del portiere del Sassuolo), ha il merito di capitalizzare una delle poche occasioni capitategli. (29′ s.t. SAVIANO s.v.).

PIGNAROSA 5.5 Si vede poco, ci prova in un paio di occasioni nei primi venti minuti. Sostituito a inizio ripresa. (1′ st CHIUMMARIELLO 6 Inserito per dare verve sulla sinistra, ci riesce con tanta corsa e qualche dribbling, ma non risulta decisivo).