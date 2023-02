RILEGGI LIVE – Under 18: Napoli-Genoa 1-1 (29′ Peluso, 77′ Tassone), finisce in parità

93′ Finisce il match

90′ Tre minuti di recupero..

84‘ Forcing Napoli: ancora Grieco per Vilardi, palla che termina alta. Dentro Pastorino per Licco.

83‘ Grieco serve Vilardi che prova il tiro, palla di poco a lato.

82′ Grieco per Tortora.

78’ Ammonito Tassone nei rossoblù.

77‘ Gol Genoa: si addormenta la difesa azzurra, Puzone non conclude la diagonale e Tassone dal centro dell’area di rigore insacca di destro in diagonale.

74’ Di Lorenzo per Cuciniello. Nel Genoa Ruci e Spigariol fuori, dentro Mata e Neamtiu.

70‘ Errore di Puzone che perde palla a centrocampo, Tassone arriva a tu per tu con il portiere e Pellino salva.

68′ Ammonito Mazzone negli azzurri.

65′ Puzone e Vilardi per Romano e Lorusso.

63′ Tiro di Mihaila, Pellino blocca senza problemi.

62′ Ci prova di testa il Genoa, palla a lato.

61’ Ammonito L.Russo nel Napoli

55‘ Rovesciata di Pessolani, grande parata di Pellino che chiude in corner.

50’ Ammonito Pittino nei liguri.

Inizia la ripresa.

Mihaila al posto di Colucci.

SECONDO TEMPO

Intervallo.

45′ Un minuto di recupero.

44‘ Napoli pericoloso di Lorusso: tiro deviato e palla di pochi centimetri fuori.

40′ Azione di Tassone che stoppa e si allunga troppo il pallone prima di andare al tiro.

37′ Sugli sviluppi del corner tiro dalla distanza e polemiche per un presunto fallo di mano. L’azione continua e ci prova Romano dalla distanza, palla alta.

36’ Bella azione del Napoli, Tortora serve Cuciniello che viene fermato in corner prima di andare al tiro.

29′ GOOOL NAPOLI: assist di Cuciniello per Peluso che insacca con un gran tiro dai 25 metri.

25′ Tiro a giro di Cuciniello, palla a lato.

23‘ Occasione Napoli, cross di Tortora e Vigliotti di testa manda di poco a lato.

13‘ Cross di Spigariol e di testa Colucci manda alto.

12’ Corner degli azzurrini, spazza via la difesa. Sul contropiede successivo ci prova Pessolani, Di Lauro devia in corner.

7‘ Buona azione di Peluso che entra in area e viene atterrato ma per l’arbitro non c’è nulla. Ammonizione per simulazione.

6′ Inserimento di Cuciniello, viene fermato in area da un intervento in tackle del difensore del Genoa. Timide proteste per un presunto fallo di mano.

2’ Genoa in campo con il 3-4-2-1.

1‘ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3): Pallino, Romano, Di Lauro, Mazzone, De Luca, L.Russo, Peluso, Tortora, Vigliotti, Cuciniello, Lorusso. PANCHINA: Puca, Manzo, Puzone, Ruggiero, Di Somma, Di Lorenzo, Stasi, Grieco, Vilardi. All. Tedesco

GENOA: Bogunovic, Bosia, Meconi, Scartoni, Pittino, Colucci, Licco, Ruci, Pessolani, Tassone, Spigariol. PANCHINA: Borre, Aloisio, Vultaggio, Mata, Pastorino, Neamtiu, Mihaila, Ferrara, Garbaliauskas. All. Ruotolo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Genoa, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini, dopo le due vittorie consecutive contro Sampdoria e Cesena, hanno rimediato una sconfitta per 1-0 nell’ultimo turno contro la Fiorentina. A Cercola arriva il Genoa reduce dal successo per 2-1 contro il Bologna. Gli azzurrini sono penultimi in classifica. È la terzultima giornata di questo campionato, il Napoli vuole mantenere il distacco sulla Sampdoria che occupa l’ultimo posto e provare a rincorrere il Cesena terzultimo con sette punti di vantaggio sui ragazzi di mister Tedesco.