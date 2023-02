LIVE – Under 17, Empoli-Napoli: segui la diretta della partita con IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Empoli-Napoli, gara valida per la ventesima giornata del girone A del campionato Under 17. Il Napoli è reduce dalla vittoria in rimonta contro lo Spezia, dallo 0-2 al 3-2, successo con cui ha agguantato al penultimo posto i liguri che hanno giocato una gara in più non avendo ancora esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. L’Empoli anche nell’ultimo turno ha vinto, portando a casa tre punti dalla trasferta di Modena. I toscani hanno cinque punti in più del Napoli, all’andata espugnarono il Kennedy vincendo 0-2.