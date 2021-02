RILEGGI LIVE – Primavera 2: Napoli-Pescara 0-2 (60′ Chiarella, 62′ Kuqi), ko casalingo per gli azzurrini

94′ FINISCE IL MATCH!!

92′ Cross Di Dona, prolunga Furina ma il portiere anticipa tutti.

91′ Palla persa da Guarino, Salvatore prova a beffare dalla lunga distanza il portiere, ma Daniele blocca.

89′ Esce Kuqi, entra De Marzo. Quattro minuti di recupero.

87′ Ancora Pescara pericoloso e stavolta salva con i piedi Daniele.

86′ Perde palla Sami e ci prova Salvatore. Respinge in corner Daniele. Entra Di Dona al posto di Virgilio.

85′ Altro pericolo sventato da Amoah che salva una ripartenza del Pescara.

79′ Cross di Romano, respinge il portiere. Prova a ripartire il Pescara, chiude Amoah

77′ Esce Ambrosino, dentro Acampa. Entrano Mancini e Salvatore, fuori Chiarella e Pedicone.

75′ Triangolazione tra Kuqi e Seck, provvidenziale è l’intervento della difesa azzurra.

71′ Entrano Dieke Baka e Seck, fuori Tringari e Calio

67′ Furina, servito in area, da due passi spreca clamorosamente e manda a lato.

66′ Entrano Vergara, Umile e Amoah, escono Potenza, Nzila e D’Onofrio. Romano diventa capitano. Il Napoli passa al 4-4-2

64′ Palla persa da Sami, Spedalieri chiude e la conclusione di Belloni è deviata in corner.

63′ GOL PESCARA: Sul fronte opposto, assist di Belloni per Kuqi, che, a tu per tu con il portiere non sbaglia!

62′ Potenza serve in profondità Ambrosino, il cui tiro da buona posizione è debole e centrale.

60′ GOL PESCARA: cross dalla destra, respinge la difesa ma sulla seconda palla si avventa Chiarella che in girata firma un gran gol.

56′ Contatto dubbio in area tra D’onofrio e Chiarella, uno spalla a spalla sicuramente da rivedere in area azzurra.

55′ Rischiano la frittata Daniele e D’Onofrio, il difensore non si fida del portiere in uscita e rischia di commettere fallo su Belloni, in arrivo e pericoloso

51′ Ci prova Chiarella, tiro debole ma Daniele si lascia sfuggire palla e in due tempi manda in corner

49′ Conclusione debole e centrale di Tringari, blocca Daniele

46’Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Fine primo tempo

44′ Ammonito Calio per un fallo su Virgilio

42′ Tiro cross di Pedicone, in scivolata ci prova Belloni ma tiro è debole. Blocca Daniele

41′ Belloni anticipa un difensore e serve Kuqi, cross per Calio che viene chiuso prima di andare al tiro da Sami

34′ Cross dalla sinistra di Romano e di testa Ambrosino manda di poco alto.

33′ Pescara pericoloso su corner: arriva Veroli che di piatto manda la palla a lato

21′ Apertura di Sami per Potenza il cui cross per Furina è corto, l’attaccante viene anticipato dalla difesa

18′ Corner Napoli e di testa Spedalieri sfiora il gol, palla di poco a lato

9′ Triangolazione tra Nzila e Ambrosino che va al tiro, palla debole e a lato

7′ Cross di Romano, palla troppo sul primo palo e blocca Sorrentino

6′ Chiarella prova a beffare Daniele sul primo palo, ma il portiere azzurro è attento

5′ Tiro di Nzila e la difesa devia in corner

4′ Furina ruba palla, va al tiro Nzila e palla che termina alta

2′ Costruzione dal basso del Pescara, quasi non ne approfitta Ambrosino

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-5-2): Daniele; Guarino, Spedalieri, D’Onofrio; Potenza, Virgilio, Sami, Nzola; Furina, Ambrosino. PANCHINA: Pinto, Sepe, Barba, Amoah, Acampa, Vergara, Umile, Di Dona. All. Cascione

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Longobardi, Pedicone, Chiacchia, Veroli; D’Aloia, Tringari, Kuqi; Chiarella,Calio, Belloni PANCHINA: Klan, Mancini, Palmentieri, Staver, De Marzo, Dieye Baka, Mercado, Salvatore, Seck, Blanuta.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il campionato Primavera 2 tra Napoli e Pescara con gli azzurrini, orfani di tanti titolari, alle prese contro una delle compagini più ostiche del campionato.

