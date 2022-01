IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Bologna a caccia di una reazione d’orgoglio contro il Napoli

Ventiduesima giornata di serie A ed il Napoli vola a Bologna, un campo non semplicissimo e che vede i felsinei desiderosi di rivincita dopo le recenti delusioni passate. Il Bologna è praticamente salvo, non ha ambizioni europee ma vuole continuare a stupire e provare a far bene contro le big. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Bologna è tredicesimo in classifica, ha una gara da recuperare con l’Inter e sta recuperando pian piano diversi calciatori dal Covid. Rispetto al passato Mihajlovic ha risollevato la fase difensiva ma continua ad aver problemi in attacco dove sarà assente Barrow, fuori in Coppa d’Africa.

PROBABILE FORMAZIONE = Tornano i giocatori reduci dal Covid, da verificare Medel e Vignato con il primo che contende il posto a Binks. Ballottaggio sulla fascia tra Skov Olsen e De Silvestri.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Sansone, Arnautovic.

LA STELLA = Il leader tecnico e di esperienza di questa squadra è Marko Arnautovic, genio e sregolatezza a cui però manca il gol nelle ultime settimane. Proverà a ritrovarlo con gli azzurri.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato cosi riguardo alla sfida con il Napoli:

“Napoli? Spero che domani non vincano, poi che vincano tutte le altre. Ho visto la partita, se noi siamo stanchi loro devono essere stanchissimi. Loro hanno fatto diverse partite in più… e sappiamo che nel calcio non vince sempre e per forza quello più forte”.

I PRECEDENTI = In 71 gare infatti disputate in Emilia infatti, il Bologna ha racimolato 34 vittorie, 17 pareggi e 20 sconfitte, figlie di 116 gol fatti e 91 subiti.

LA TERNA ARBITRALE =

MARINELLI

PAGLIARDINI – VONO

IV: SACCHI VAR: FABBRI AVAR: ALASSIO

A cura di Mario Tramo.