Ci sono ancora un po’ di assenze pesanti in casa Napoli: Koulibaly, Anguissa, Ounas, Ospina, Insigne ma Spalletti vede la luce oltre il buio, la tempesta che dal 21 novembre, la serata del maledetto infortunio di Osimhen a San Siro, ha colpito il Napoli. Il cerchio si chiude proprio con Osimhen, che con gli allenamenti svolti da quando è rientrato a Castel Volturno sta crescendo sotto il profilo della condizione. Per Victor ci saranno probabilmente una ventina di minuti in cui può fare la differenza. Il post sui social di oggi rivela il suo desiderio di scaricare in campo la rabbia per la mancata partecipazione alla Coppa d’Africa, in cui la Nigeria è partita benissimo con le vittorie contro Egitto e Sudan.

Non è l’unica buona notizia, Fabian Ruiz e Lozano hanno potuto lavorare per qualche giorno e sono pronti per partire dal primo minuto. Torna anche Mario Rui che è guarito dal Covid-19 e da venerdì ha cominciato a lavorare in gruppo. L’ultimo rientro tanto atteso potrebbe avvenire nella giornata di domani, Zielinski ha già due tamponi negativi ma soltanto domani, se l’ultimo test sarà negativo, potrà raggiungere i compagni a Bologna dopo le visite di controllo.

In porta ci sarà Meret, anche lui tra i contagiati di queste settimane tremende. È rientrato mercoledì, giovedì contro la Fiorentina in Coppa Italia all’intervallo ha sostituito Ospina, vittima del problema muscolare che poi, dopo gli esami, si è palesato con una contrattura al polpaccio sinistro. Di Lorenzo agirà a destra, Mario Rui a sinistra, torna la coppia centrale che è diventata quella titolare dopo l’infortunio di Koulibaly (anche lui negativo al Covid-19 e pronto a rientrare in campo martedì con il suo Senegal contro il Malawi).

A centrocampo potrebbe rifiatare Demme, Fabian Ruiz è pronto a giocare dal primo minuto, al suo fianco dovrebbe esserci Lobotka. Spalletti è così pronto a riproporre la coppia delle prime due gare di campionato quando Demme era infortunato e Anguissa non c’era ancora.

Spalletti trasforma l’attacco ma c’è ancora Petagna

Spalletti finalmente può pensare anche a come cambiare la partita, alle risorse da utilizzare per trasformare l’inerzia. Politano ha energia, a gara in corso può stravolgere gli equilibri e dovrebbe partire dalla panchina nel ballottaggio con Lozano.

Tra le linee, se tutto andrà per il verso giusto, probabilmente ci sarà Zielinski con Mertens pronto a dare il suo contributo durante la partita poichè Dries ha anche accumulato 120 minuti contro la Fiorentina. A sinistra agirà Elmas, Insigne è ancora infortunato e punta a tornare domenica contro la Salernitana.

La punta dovrebbe essere Petagna ma stavolta Osimhen è pronto a subentrare e dare al Napoli finalmente la forza d’urto che è mancata durante questi due mesi di stop. Il Napoli in campionato ha segnato 37 gol, ha solo il sesto attacco della serie A. In dieci gare giocate senza Osimhen, ha segnato soltanto dodici reti (1,3 in media a partita) mentre nelle dodici partite con Victor in campo i gol sono 25 (2,1 in media a partita).

Considerando tutte le competizioni, i numeri anche parlano chiaro: Osimhen ha realizzato 9 gol in 14 presenze, procurandosi anche tre rigori. Il Napoli in ventotto partite stagionali ha segnato 55 reti, di cui 31 nelle 14 partite giocate (2,2) da Osimhen e 24 nelle 14 sfide (1,7 di media) in cui, invece, Spalletti ha dovuto fare a meno di Victor.

Il Bologna deve fare a meno di Dijks, Schouten e soprattutto Orsolini che si è infortunato alla spalla contro il Cagliari. Medel e Vignato sono appena rientrati dal Covid-19 e saranno utilizzati probabilmente a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey; Sansone, Arnautovic. A disp.: Bardi, Bagnolin, Bonifazi, Medel, Stivanello, Viola, Pyyhtia, Cangiano, Skov Olsen, Pagliuca, Van Hoojidonk. All. Mihajlovic

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. A disp.: Idasiak, Marfella, Tuanzebe, Ghoulam, Malcuit, Zanoli, Demme, Vergara, Politano Mertens, Osimhen. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise