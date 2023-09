Nuova sconfitta per la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia, la seconda in pochi giorni, la terza consecutiva alle qualificazioni a Euro 2024. Stavolta arriva contro la Norvegia per 2-1. Decisivi i gol di Erling Haaland e Martin Odegaard nel primo tempo. Al 91′ è stato Zivzivadze ad accorciare le distanze per la Nazionale georgiana. Ostigard e Kvara hanno giocato l’intera partita.

Classifica

Scozia 15 Spagna* 9 Norvegia 7 Georgia 4 Cipro 0

*Una partita in meno