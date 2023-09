Qual. Euro 2024, Svezia-Austria 1-3: Cajuste in campo 75′

Sconfitta per la Svezia contro l’Austria per 1-3. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato in parità, in pochi minuti la Nazionale austriaca si è portata in vantaggio con Gregoritsch al 53′ e ha poi raddoppiato con Arnautovic al 56′. L’attaccante dell’Inter ha segnato poi la doppietta personale al 69′ su rigore. Buono solo ai fini statistici al 90′ il gol di Holm. Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, è uscito al 75′ in favore di Claesson.

Classifica

Belgio 13 Austria 13 Svezia 6 Azerbaigian* 1 Estonia 1

*Una partita in meno