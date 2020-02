1-0 Juve contro la Fiorentina all’intervallo: ancora CR7

1-0 all’intervallo tra Juventus e Fiorentina, con la rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore che per il momento sta decidendo la sfida.

Partita frizzante fin dalle prime battute, con la Fiorentina che non è apparsa assolutamente intimorita di fronte alla capolista. Occasioni più importante, nella prima metà del primo tempo, proprio per i viola con i tiri da fuori di Pulgar e Lirola che hanno impegnato Szczesny, ma la chance più grande è arrivata al 22′: cross dalla destra di Pulgar, colpo di tacco di Benassi per Chiesa che a sua volta, sempre con il tacco, ha girato verso la porta con il polacco che si è fatto trovare pronto anche in questa occasione. Meglio la formazione di Iachini nella prima mezz’ora, con la Juve che ha faticato molto a trovare spazi.

VANTAGGIO JUVE – Al 40′ Juventus in vantaggio con Cristiano Ronaldo. Calcio di rigore assegnato dall’arbitro per un fallo di mano di Pezzella realizzato dal portoghese, con Dragowski che ha solo intuito, senza però riuscire ad arrivare sul pallone. Nona giornata consecutiva a segno per CR7 che ha sbloccato una partita molto complicata per la formazione di Sarri. Niente da segnalare poi fino al dublice fischio dell’arbitro.