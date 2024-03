5 squadre in Champions, l’Italia si ‘aggrappa’ all’Inter: con i nerazzurri fuori è più complicato

Due sconfitte e due eliminazioni, la situazione in Champions League complica e non poco i piani dell’Italia. La nostra Serie A sogna cinque squadre in Champions e potrebbe beneficiarne anche il Napoli, ma ora molto è legato dal futuro dell’Inter.

In caso di eliminazione 0 squadre in Champions e sarebbe molto più dura sopravvanzare Inghilterra e soprattutto Germania, avanti con Bayern Monaco e con Borussia Dortmund ancora in ballo. L’eliminazione dell’Inter ed un eventuale accesso ai Quarti del Dortmund sarebbe terribile per il sogno 5 squadre e le prossime ore saranno quindi decisive.