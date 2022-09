Adani: “Complimenti al Napoli per l’acquisto di Kvaratskhelia”

Daniele Adani, ex calciatore e attualmente opinionista RAI, ha detto la sua sul Napoli alla Bobo Tv: “Per spesa e resa, complimenti a Giuntoli e la società per l’acquisto di Kvaratskhelia. Chi non l’aveva mai visto giocare nel Rubin Kazan magari l’avrà visto con la Georgia, dove fa anche la prima punta. Se ci fate caso lui attacca la porta da prima punta. La chiusura di interno che fa sulla giocata di Zielinski contro la Lazio, quando poi ha tirato alto, lui va ad aggredire lo spazio come una prima punta. Poi sa andare anche nello spazio tra il mediano avversario e la difesa. Poi mette quella palla morbida sul colpo di testa sempre di Zielinski. E’ quasi dentro tutte le giocate, ma il Napoli è una squadra che lavora di collettivo. Quindi devo dire che è la sorpresa del campionato, è una sorpresa che è arrivata ad essere realtà in fretta. Quest’anno tutte possono perdere punti con tutti, quindi chi non si merita sul campo la vittoria, perde terreno. Il Napoli ha un calcio totalmente moderno e di protagonismo che l’ha contraddistinta nell’ultimo decennio”.