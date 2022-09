CdM – Napoli-Liverpool, trapela ottimismo per le condizioni di Osimhen

Il Corriere del Mezogiorno ha fatto il punto sull’infortunio di Victor Osimhen: “C’è un po’ d’apprensione in casa Napoli: Victor Osimhen ieri ha svolto solo lavoro personalizzato alla ripresa degli allenamenti, deve smaltire un risentimento accusato nel finale della partita contro la Lazio. Osimhen ha giocato 180 minuti in pochi giorni tra Lecce e Lazio, i muscoli vanno dosati e gestiti e il Napoli sta monitorando la sua situazione, il fastidio avvertito nella zona dell’adduttore sinistro. Oggi è il test decisivo, se stamane sarà regolarmente in gruppo per la rifinitura in cui si preparerà la gara contro il Liverpool allora in casa Napoli si potrà tirare un sospiro di sollievo e scongiurare ogni tipo di preoccupazione. Gli umori sono tendenti all’ottimismo, Osimhen farà di tutto per esserci. Vuole scendere in campo contro il Liverpool, nella prima gara del girone di Champions, la competizione in cui ai tempi del Lille convinse il Napoli a puntare su di lui con un investimento molto importante. Cambierebbe tutta l’impostazione dell’attacco, Raspadori sarebbe un centravanti di manovra, bisognerebbe puntare sulle combinazioni rapide. Pensieri e valutazioni che al momento in casa Napoli non si fanno perché c’è fiducia, i tempi sono stretti ma la sensazione è che possa smaltire l’affaticamento. Fa la differenza la sua volontà di scendere in campo, Osimhen vuole affrontare il Liverpool al Maradona”.