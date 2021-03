Adani: “Quando sei lì al murales di Maradona, il calcio esce con tutta la sua grandezza e la sua magia”

L’ex calciatore, oggi telecronista sportivo, Daniele Adani ha parlato di Diego Armando Maradona in un’intervista rilasciata ad Il Mattino: “Ogni persona che ha dentro il calcio non può non avere dentro Maradona. Quando tu sei lì al murales, in mezzo alla sua gente, il calcio esce con tutta la sua grandezza e la sua magia. Stare lì nel cuore di Napoli ed essere vicino e unito ai napoletani nel dolore mi ha fatto sentire molto napoletano. Maradona aveva un cuore napoletano. Chi ama il calcio deve passare lì. Maradona è in ogni pallone che rotola. È in tutto ciò che rimbalza. Un regalo del mondo. Dal 25 novembre non c’è un giorno in cui non penso a Maradona. Il suo lascito è immortale”.