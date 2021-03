SKY – Roma-Napoli, le probabili formazioni, torna Manolas, staffetta Mertens-Osimhen

ROMA-NAPOLI, domenica ore 20:45

Roma, Cristante dietro. ElSha sulla trequarti

A Trigoria fari puntati su Smalling che non ha preso parte alla trasferta di Europa League ma che punta alla sfida di domenica sera. L’inglese partirebbe dalla panchina. Anche la botta presa da Ibanez cambia l’assetto difensivo con Cristante favorito con Mancini e Kumbulla. A destra titolare sicuro Karsdorp, complice anche la squalifica di Bruno Peres. In mediana ci saranno Villar e Diawara mentre sulla trequarti forte la candidatura di El Shaarawy. In attacco Borja Mayoral, dopo la doppietta in Europa League spera nella conferma ma in pole c’è Dzeko.

Napoli, torna Manolas

Per la supersfida in chiave Champions, in casa Napoli mancherà lo squalificato Di Lorenzo. Hysaj sarà schierato a destra con Mario Rui sull’altro versante. Ci sono anche buone notizie per Gattuso: sia Manolas che Lozano sono tornati da qualche giorno a pieno regime allenandosi con i compagni. Il greco è favorito su Maksimovic, mentre il messicano parte dietro rispetto a Politano. In attacco solita staffetta tra Mertens e Osimhen con il belga che dovrebbe partire dall’inizio.