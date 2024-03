Ag. Folorunsho: “Le parole di Spalletti fanno piacere. E’ un giocatore da Napoli”

Mario Giuffredi, agente – tra gli altri -, di Michael Folorunsho, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Le parole di Spalletti mi hanno reso orgoglioso perché io l’ho preso l’anno scorso, quand’era in Serie B, al Bari, dove tra l’altro nei primi mesi non giocava a causa dei problemi. Abbiamo fatto un percorso, è andato al Verona e le parole di Spalletti che lo descrive come una belva fanno piacere. Futuro a Napoli? Quello non sta a me deciderlo perché non so chi sarà l’allenatore del Napoli. Ma potenzialmente è un giocatore da Napoli, da grande squadra. Se lo dice Spalletti, d’altronde, vuol dire che il valore del calciatore è un valore alto. Quest’anno ha realizzato due dei gol più belli del nostro campionato. Condò ha già scritto che Spalletti deve portarlo assolutamente agli Europei”.