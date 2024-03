Primavera 2, Monopoli-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca punti preziosi per la serrata lotta che coinvolge sette squadre in circa otto punti, con tre posizioni valide in ballo, dal terzo al quinto posto. Gli azzurrini cercano continuità dopo il successo in casa contro lo Spezia, affrontano in trasferta il Monopoli (calcio d’inizio alle 14, diretta testuale su IamNaples.it) che è penultimo in classifica, con sedici punti in meno del Napoli. Il Monopoli nelle ultime undici partite ha accumulato sette sconfitte, una vittoria sul campo del Perugia e tre pareggi contro Salernitana, Crotone e Cosenza lo scorso weekend.

Tedesco dovrebbe proporre il 3-4-1-2. In porta ci sarà Turi, Esposito, D’Avino e Di Lauro saranno i tre centrali, Mazzone e D’Angelo saranno gli esterni a tutta fascia, Russo e Peluso agiranno in mezzo al campo con Spavone trequartista alle spalle di Pesce e Vilardi. Vigliotti, autore di quattro gol nelle ultime sei partite, dovrebbe essere un’arma a gara in corso perchè in settimana ha patito degli acciacchi che gli hanno tolto qualche allenamento con i compagni.

Il Monopoli dell’allenatore De Luca dovrebbe proporre il 4-3-3. In porta ci sarà Sibilano, Cutrignelli e Biundo agiranno da esterni, Mancino e Berlen lavoreranno al centro della difesa. Mazzotta agirà da play. Guglielmi e De Vietro saranno gli interni di centrocampo. Cubretovic, Colaci e Anaclerio formeranno il tridente di una squadra che ha il penultimo attacco del campionato (solo la Salernitana ha segnato di meno rispetto al Monopoli).

Ecco le probabili formazioni:

MONOPOLI (4-3-3): Sibilano; Cutrignelli, Mancino, Berlen, Biundo; Guglielmi, Mazzotta, De Vietro; Cubretovic, Colaci, Anaclerio. All. De Luca

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; Esposito, D’Avino, Di Lauro; Mazzone, Russo, Peluso, D’Angelo; Spavone; Pesce, Vilardi. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise