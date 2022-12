Mario Giuffredi, agente del terzino dell’Empoli Fabiano Parisi, ha parlato del possibile trasferimento al Napoli del giocatore:

“Parisi al Napoli? Oggi dirlo non è assolutamente corretto perché c’è Mario Rui che è un giocatore di livello importantissimo. Per Mario Rui prenderemmo in considerazione l’idea di andare via solo dopo aver vinto lo scudetto, ma dovrebbe arrivare un’offerta importante perché lui sta bene a Napoli. Oggi è difficile vedere Parisi a Napoli”.