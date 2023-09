Ag. Thiago Motta: “Nessun contatto con il Napoli”

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato nel corso di ‘Punto Nuovo Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo:

“A Bologna sarà una gara tosta per il Napoli di Garcia, anche perché arriverà dopo la Champions. Thiago ha seguito la partita ieri con il suo staff, ha visto con attenzione la gara tra Napoli e Braga. Il Bologna ha delle idee di gioco molto chiare, ha un’identità forte. L’anno scorso ha fatto una grande stagione, ora la squadra continua a fare il suo percorso.

Contro i campioni di Italia, i rossoblù vorranno dare il meglio. Non bisogna farsi ingannare da questo momento, la squadra resta una squadra fortissima. Le critiche agli azzurri mi sembrano assolutamente immotivate e premature. Se ieri fosse.

Thiago Motta al Napoli? De Laurentiis ha detto di avere una lista di 40 allenatori, in questa lista ci sarà stato anche lui (ride ndr)… Per il resto non abbiamo mai avuto contatti, non c’è stato alcun contatto. Ora bisogna avere rispetto per il lavoro di Garcia, che sta avendo qualche difficoltà più che comprensibile. Arrivare dopo Spalletti non sarebbe stato facile per nessuno. Thiago è felice al Bologna, anche nelle ultime conferenze lo ha ribadito pubblicamente.

Il rinnovo col Bologna? Lo ribadisco, non abbiamo ancora indicazioni da parte del club o di Thiago di intervenire nella stesura del contratto. Le parti ne stanno parlando, sono a dialogo. Quando ci sarà bisogno, interverrò io. Conoscendo Thiago, però, ora non pensa ad altro che alla prossima gara contro il Napoli”.