GdS – Colloquio tra Anguissa e Rudi Garcia dopo il Braga

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria del Napoli contro il Braga in Champions League, Rudi Garcia, tecnico azzurro, e Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista dei partenopei, hanno avuto un colloquio in cui si sono confrontati su alcune situazioni: “Hanno percorso tutto il corridoio che portava al garage dello stadio, dove ad attenderli c’era il pullman. Parlavano, sottovoce, per non farsi intercettare dai cronisti in zona mista. Ma sembravano confrontarsi, forse su ciò che non va, sul perché Anguissa oggi sembra un tir parcheggiato in mezzo al campo, col freno a mano tirato e le quattro frecce azionate, come in cerca di aiuto”.