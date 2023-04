AIA, parla il nuovo presidente: “Far parlare gli arbitri nel post partita? E’ un rischio. Orsato arbitro di punta”

Carlo Pacifici, il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Tra i vari argomenti, emerge anche un commento sull’ipotesi di far parlare gli arbitri nel post-partita. Ecco le sue parole:

“La lotta violenza è la nostra prima priorità perché lo spettacolo più brutto che possa vedersi è vedere la violenza di un adulto su un arbitro solo perché non condivide un calcio di rigore. È l’immagine più brutta del calcio. Bisognerà lavorare sulla prevenzione. Orsato rappresenta il nostro arbitro di punta ma anche a livello dirigenziale abbiamo arbitri a altissimi livelli. Dimissioni ex presidente? Con Trentalange mi lega una lunghissima amicizia e spero veramente che esca da questa vicenda da grande uomo, rispettosa delle istituzioni. Aspettiamo il corso delle indagini ma siamo convinti che ne uscirà bene. Far parlare gli arbitri a fine gara? Il post partita porta sempre tanta adrenalina e si rischierebbe di analizzare un episodio con uno stato non al di sopra delle parti. Dare un’interpretazione da parte di chi gestisce le regola potrebbe essere utile, magari in un programma in cui si analizzano, a fine giornata, tutti gli episodi più interessanti”