Roma-Feyenoord, massima allerta anche a Napoli: il motivo

La Roma affronterà il Feyenoord giovedì nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Nonostante il divieto di trasferta per i tifosi olandesi, c’è preoccupazione nella Capitale. L’allarme per l’ordine pubblico è scattato lo stesso, in quanto si pensa che i sostenitori del Feyenoord si recheranno ugualmente a Roma.

La preoccupazione più grande, come riporta il Corriere dello Sport, è dovuta ad un elemento nuovo: a quanto pare gli ultras del Napoli avrebbero invitato quelli del Feyenoord. Gli olandesi avrebbero accettato l’invito, e dovrebbero quindi assistere alla partita di Champions League del Napoli contro il Milan, per poi recarsi a Roma, forse proprio insieme ai tifosi napoletani con i quali condividono la rivalità con i giallorossi.

Lamberto Giannini, capo della Polizia, ha dichiarato:

“Non c’è preoccupazione, c’è un contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere delle informazioni. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa cosa. Vedremo nei prossimi giorni ma queste sono situazioni che si vanno concretizzando giorno dopo giorno. Penso che ci vorrà attenzione soprattutto mercoledì. Da parte della Prefettura e della Questura c’è massima attenzione per dare rinforzi adeguati a gestire il tutto”.

C’è comunque massima allerta, verranno schierati circa duemila agenti e saranno rafforzati aeroporti e stazioni ferroviarie.