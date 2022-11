E’ finita 1-3 l’amichevole andata in scena a Tirana tra Albania e Italia. Non fanno che aumentare i rimpianti degli azzurri per non essersi qualificati ai Mondiali di Qatar 2022. Ottima prestazione di Alex Meret, autore di interventi molto positivi e incolpevole sull’unico gol subito. In gol Giovanni Di Lorenzo e anche Giacomo Raspadori ha giocato molto bene, siglando un assist per il gol di Grifo, autore poi di una doppietta.