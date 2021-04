Albania, Reja: “Napoli emozione più grande della mia carriera”

Edy Reja, commissario tecnico dell’Albania, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“A Napoli ho tanti amici che vorrei rivedere. Tra due giorni mi vaccinerò e sarò più tranquillo. E’ l’unica strada da percorrere il vaccino, altrimenti questa pandemia non passerà mai. E’ doveroso e dovranno farlo tutti quanti.

Napoli? Ha tutto per andare in Champions. Ci sono le qualità ed ha la condizione fisica giusta, cosa che molte squadre non hanno. Con me Hysaj ha fatto una prestazione straordinaria contro l’Inghilterra. Ha giocato tre partite senza avere problemi fisici. Il Napoli deve essere preparato davvero molto bene fisicamente. Ha tutto per andare in Champions. Napoli resta l’emozione più grande della mia carriera. Addirittura prima di andare a Napoli pensai di smettere di allenare. Il più bel ricordo professionale della mia vita è legato a Napoli. Napoli non dimentica mai. Ha una bellezza incredibile nei ricordi.

La partita con la Juve? E’ uno scontro diretto. Saranno importanti tutte le partite. Dovrà mantenere questo rendimento costante. Anche il ritorno dei nazionali è un’ottima notizia. Tornano molti giocatori galvanizzati dal punto di vista morale. Pensate che Elmas ha battuto la Germania con la Macedonia”.