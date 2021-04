Alvino: “Per i contagi in nazionale serviva buonsenso, non si scherza con la salute”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“A chi governa il calcio è mancato il buonsenso perché alla luce di queste varianti, che hanno reso il virus più facilmente trasmissibile, bisognava fare delle riflessioni più ampie. Si potevano prendere anche delle decisioni impopolari pur di salvaguardare la salute di tutti. Il calcio e i relativi interessi non possono essere al di sopra di tutto e di tutti. Non mi piace per niente quello a cui stiamo assistendo con i contagi tra i calciatori che hanno risposto alle convocazioni. Non si scherza con la salute delle persone”.