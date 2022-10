Alciato: “Kvaratskhelia è un ragazzo umile e semplice, non è cambiato”

Alessandro Alciato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SuperTele su Dazn in merito a Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “La grande semplicità di Kvicha l’ho vista nel mio viaggio a Tbilisi. Lui viene da un quartiere popolare, di case diroccate dove la porta rimane aperta. Quando torna a casa Kvaratskhelia va lì e lo trovi lì, come sempre e dove non ti aspetti di trovare un calciatore professionista di Serie A TIM. Se parli con i genitori e gli amici ti dicono che non è cambiato di una virgola. Kaladze mi conferma che è un ragazzo semplice ed è impressionato dalle cose incredibili che fa in campo, di complessità e talento in una persona così semplice e schiva. Kvaratskhelia è molto napoletano nel dribbling e nelle movenze in campo perché lui ha iniziato a giocare in strada, andava al campo e poi tornava a giocare per strada”.