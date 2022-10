Il CdS su Meret: “Tra i segreti della ripresa c’è anche la nascita di suo figlio Daniel”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i segreti della rinascita di Alex Meret, portiere azzurro, c’è anche la nascita di suo figlio Daniel: “Lui un tifoso speciale ce l’ha in casa: Daniel, è il primo figlio nato ad agosto. Dicono gli abbia trasmesso una serenità interiore che si riverbera poi in partita e in ogni parata, in ogni uscita. Ma forse oggi Meret è un portiere affidabile perchè nessuno ne discute la centralità. Alla fine la pazienza ha premiato questo ragazzo ancora giovane”