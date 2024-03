Alla scoperta di Domenico De Fenza, giovane talento del Napoli

Il gol di Gianluca Gaetano questo pomeriggio contro l’Empoli ha fatto riaffiorare dolci ricordi agli appassionati del settore giovanile. Classe 2000, il centrocampista napoletano con la maglia del Cagliari di gol in questa stagione ne ha già segnati tre, quattro se si considera quello contro il Lecce con il Napoli. Proprio Gaetano dev’essere l’esempio per quei ragazzi del settore giovanile partenopeo che hanno il sogno e soprattutto l’obiettivo di emergere e di imporsi nel calcio dei grandi, quello che regala la gloria di essere – anche se in rari casi – il numero uno.

Tuttavia, è un peccato vedere che dal settore giovanile del Napoli escano ‘pochi Gaetano’, ma questo dipende molto più dagli investimenti che avrebbe dovuto – e dovrebbe – fare la società nel corso degli anni. E’ un discorso vecchio, trito e ritrito, ma tremendamente attuale. Bisogna comunque considerare che nel settore giovanile del Napoli ci sono elementi di assoluta prospettiva, che invitano ancor di più a qualche riflessione. Uno di questi è Domenico De Fenza, portiere classe 2010 che veste la maglia dell’Under 14.

De Fenza si è fatto apprezzare nel corso della sua crescita precedente all’Internapoli. E il Napoli non ci ha pensato su due volte e ha deciso di tesserarlo. Oggi è al terzo anno d’esperienza nel settore giovanile azzurro ed è sempre più apprezzato per le sue qualità tra i pali e in uscita. Chiaramente dovrà essere ben accompagnato dallo staff tecnico che lo dovrà aiutare nella crescita e nella formazione personale e professionale. Ma è proprio la mentalità uno dei punti di forza di De Fenza che sta emergendo senza fretta, ma senza sosta. Magari proprio nel segno di Gianluca Gaetano elogiato anche da Luciano Spalletti.