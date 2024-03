VIDEO IAMNAPLES – Primavera, Tedesco: “Ho visto un grande Napoli, sull’arbitro dico che…”

Ecco le dichiarazioni di Andrea Tedesco ad IamNaples dopo la sconfitta del suo Napoli Primavera contro il Cesena per 0-1:

Risultato finale condizionato dall’arbitro? Posso dire che ho visto un grande Napoli. Nel primo tempo, magari, abbiamo subito qualcosa dagli avversari, ma abbiamo provato a gestire la gara: siamo arrivati nella metà campo avversaria, anche se non abbiamo realizzato. Nel secondo tempo, invece, abbiamo dominato. Non è il caso che giudichi l’operato dell’arbitro, non sto a me farlo. Sono persone, sbagliano tutti, anche se ovviamente non sono contento. Ma dobbiamo pensare subito alla prossima partita, perché noi dobbiamo essere più forti di questi indebolimenti psicologici. Il gruppo è unito, la squadra gioca ed ha un obiettivo ben chiaro. Buon impatto dei giocatori che sono subentrati? Sicuramente, sono entrati benissimo tutti e cinque. Sapevamo che, con il calo fisico ed atletico nel secondo tempo, saremmo riusciti a fraseggiare di più. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi e a tutte le persone che ci hanno sostenuto dagli spalti. Mancano otto finali. Difficoltà a fare gol? Dipende anche dagli avversari, quando si chiudono in maniera compatta nella loro area di rigore. Il reparto offensivo sta facendo il proprio lavoro, dobbiamo essere più smaliziati per approfittare l’occasione che ci concede l’avversaria. Dobbiamo crescere sull’opportunismo. Avversarie per i play-off? Manca ancora tanto tempo, ora c’è il Pescara in casa. Dobbiamo pensare partita per partita”.