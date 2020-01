Allan: “Coppa Italia? Vogliamo arrivare fino in fondo e regalare una gioia ai tifosi!”

Nonostante il momento complicato, in casa Napoli si continua a guardare gli obiettivi stagionali, ridisegnandoli ovviamente dopo un avvio complicato di stagione. Per gli azzurri resta la Coppa Italia uno dei punti verso cui marciare per raddrizzare la stagione, come ammesso da Allan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli (CLICCA QUI): “Dobbiamo cercare di centrare un obiettivo! E’ una competizione non lunghissima, dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo e dare una gioia ai tifosi che la meritano”.