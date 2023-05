Allegri: “Complimenti al Napoli, ha strameritato di vincere lo scudetto”

Max Allegri, alla vigilia del match con l’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa. Tra i vari argomenti, il tecnico bianconero ha senso delle parole per complimentarsi con il Napoli campione d’Italia:

“Quando una squadra vince vuol dire che è stata più forte, le stagioni non sono tutte uguali, sono diverse tra di loro. Il Napoli ha strameritato questo scudetto nei numeri e in tutto quello che ha fatto, l’anno prossimo sarà sicuramente un’altra stagione, ma gli faccio ancora i complimenti per quello che hanno fatto. Una cosa straordinaria, ma quando vedi vincere gli altri ti viene ancora più voglia. Fa parte del gioco, bisogna fare i complimenti al Napoli per quello che ha fatto, noi pensiamo a quello che dobbiamo fare noi, ovvero cercare di giocare la Champions l’anno prossimo, abbiamo due strade per farlo: o i primi 4 posti in campionato o vincere l’Europa League cosa che non è assolutamente facile”.