Altafini: “Napoli favorito, se la Juventus perde si fa tragica”

Josè Altafini ‘gioca’ Napoli-Juventus. E a Tuttomercatoweb.com dice: “E’ favorita la squadra partenopea – dice – alla Juve peraltro mancano alcuni giocatori mentre il Napoli ha recuperato Oshimen. Per la Juve è un brutto momento, se perde la situazione diventa… tragica, anche perchè si stacca di parecchi punti”.

Questi problemi dei bianconeri se li aspettava?

“La partenza di Ronaldo ha creato un po’ di problemi, bisogna vedere ora chi segna, forse Chiesa”.

E Kean?

“Ieri è andato bene, spero per lui che continui”.

Può essere titolare anche ai Mondiali?

“Bisogna vedere come si comporterà in seguito, gli avversari di ieri non erano granchè anche se non è mai bello definirli così. La sorpresa migliore è Raspadori, mi piace molto, gioca bene, è opportunista sotto porta. Lui e Immobile sono gli unici giocatori che possono far gol sotto porta”.