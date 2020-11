Alvino: “Il Napoli non può vincolarsi ad un solo modulo, rivedere il 4-3-3 non mi sorprenderebbe”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione ‘Ne parliamo il lunedì’: “Immagino che l’idea del Napoli di quest’anno, di costruzione, non deve essere per forza obbligatoriamente vincolato ad un sistema di gioco. Non troverei scandaloso se il Napoli potesse pensare anche in corso di partita al 4-3-3. Quel Napoli camaleontico che tanto abbiamo decantato, capace di cambiare pelle in corsa, credo che debba essere peculiare per il discorso di questa stagione. Vincolarsi ad un solo sistema di gioco potrebbe portare dei problemi”.