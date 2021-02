Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha preferito non investire sul calciomercato per un motivo: non ha voluto dissipare il capitale costruito nel corso degli anni. Il Napoli è una società attenta ai conti e sa che quest’anno c’è il rischio di perdere gli introiti derivanti dalla Champions League. Insigne-Ancelotti? Il capitano non ha detto nulla al presidente, non diciamo sciocchezze: non è stato lui a cacciarlo”.