Ancelotti denigra il calcio italiano: “Felice di tornare in Premier, qui i tifosi sono tutti pieni di rispetto”

Carlo Ancelotti, nuovo manager dell’Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione e non ha risparmiato critiche all’Italia, chiara e netta la bordata soprattutto sul versante del razzismo: “Premier League? Sono felice di tornare in Inghilterra, in quest’atmosfera, che è molto diversa da quella del calcio italiano. Qui i tifosi sono tutti pieni di rispetto e vorrei godermi quest’esperienza per portare successi all’Everton”.

Ricordiamo che l’ex tecnico del Napoli ha portato avanti con forza la propria battaglia contro la violenza e gli atteggiamenti razzisti negli stadi. E’ stato uno dei pochi a battersi negli ultimi tempi lanciando messaggi importanti e citando proprio l’Inghilterra come paese modello che negli ultimi decenni ha fatto passi da gigante in tal senso con leggi molto con la certezza della pena per chi sbaglia e non sono pochi i casi anche recenti di incivili espulsi dagli stessi club dai propri stadi.