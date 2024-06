Aronica: “Conte il profilo perfetto per ripartire. Kvaratskhelia va messo sul mercato, ecco il perchè”

L’ex calciatore del Napoli Salvatore Aronica ha parlato nella trasmissione Cose di Calcio su Cusano Italia. Ecco le sue parole nello specifico:

“Non era preventivabile un campionato del genere, in virtù del fatto che l’anno scorso avevano fatto da padroni del campionato con buoni risultati anche in Champions League. Chiaramente il cambio di allenatore e direttore sportivo ha inciso negativamente”.

Su Antonio Conte: “Credo che sia il profilo perfetto. È un uomo di carattere, di grande competenza per cercare di risollevare le sorti di una squadra che ha dilapidato in 7, 8 mesi tutto quello che di buono era stato fatto in tanti anni”.

Non poteva mancare il tema mercato e Aronica ha spiegato: ”Il Napoli dovrà andare a prendere due centrali difensivi che possano completare una difesa a tre di Conte e poi puntare su un attaccante, su una punta centrale che possa sostituire Osimhen. ADL farebbe bene a mettere sul mercato Kvara perché non idoneo al modulo di Conte e cercare così di fare cassa per andare su un top player che sposi alla perfezione il sistema gioco di Conte.