Arslan: “A Napoli per fare risultato, faremo il nostro gioco”

Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, prima della partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: “Bisogna fare il nostro gioco come sempre. Abbiamo l’intenzione di giocare una grande partita per noi, la società e i tifosi. Nel calcio tutto è possibile, la partita deve ancora essere giocata. Non siamo venuti qui a Napoli per fare una vacanza”.

Sugli ultimi risultati non al livello dei primi. “Abbiamo iniziato alla grande, ed è vero che nelle ultime partite non abbiamo raccolto i punti che volevamo. La prestazione c’è sempre stata e abbiamo comunque perso solo una partita”.